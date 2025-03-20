Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kar, tipi ve sis: Sertavul geçidi ulaşıma kapatıldı

Mersin’in Mut ilçesinden İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul geçidinin kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Güncel
  • 20.03.2025 09:28
  • Giriş: 20.03.2025 09:28
  • Güncelleme: 20.03.2025 09:30
Kaynak: İHA
Kar, tipi ve sis: Sertavul geçidi ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin’in Mut ilçesi ile Karaman arasında Sertavul bölgesinde dünden itibaren kar olarak etkili oldu.

Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul geçidi de geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı bildirilirken hava şartlarının düzelmeden araçların geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Mut’tan Karaman istikametinde giden araçların Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmediği kaydedildi.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteorolojiden 33 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor
BirGün'e Abone Ol