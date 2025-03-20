Kar, tipi ve sis: Sertavul geçidi ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin’in Mut ilçesi ile Karaman arasında Sertavul bölgesinde dünden itibaren kar olarak etkili oldu.

Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul geçidi de geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı bildirilirken hava şartlarının düzelmeden araçların geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Mut’tan Karaman istikametinde giden araçların Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmediği kaydedildi.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.