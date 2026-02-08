Kar ulaşımı felç etti: 4 ilde 498 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 106 yerleşim yerinin yolu kapandı.

HAKKARİ

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 144 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Yüksekova ilçesinde de 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş ve Bostancı köylerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

BİTLİS

Kentte gece etkili olan kar nedeniyle 96 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ile Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

MUŞ

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 152 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle daha önce açılan 152 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin öncelikli olarak mahsur kalan vatandaşların ve hasta bulunan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, "Acil durumlara göre planlanan çalışmalar kapsamında bazı köy yolları ulaşıma açılırken, kapalı bulunan diğer güzergahlarda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor." dedi.

Öte yandan yolda kalan çok sayıda araç ekiplerince kurtarıldı.