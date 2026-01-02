Kar var hizmet yok: Nizip'te öğrenciler yurtta mahsur kaldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Nizip Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar.

Evrensel'de yer alan habere göre, ulaşımın aksaması nedeniyle öğrenciler yurda giriş-çıkış yapamazken, belediye otobüslerinin çalışmaması öğrencileri yurtta mahsur bıraktı.

Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine ulaşamayan öğrenciler, bir de su kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Yurtta gün boyu sıcak su sağlanamazken, akşam saatlerinden itibaren soğuk su da kesildi. Öğrencilerin su sorununa ilişkin taleplerine uzun süre yanıt verilmedi.

Kar yağışının üçüncü gününde de benzer sorunların devam etmesi tepkilere yol açtı. Öğrenciler, yaşanan aksaklıkların ihmalkârlık olduğunu belirterek yurt yönetimi ve belediyeden kalıcı önlemler alınmasını talep etti.

Aynı kız yurdunda 2025 Ocak ayında kadın öğrenciler otobüs seferlerinin düşürülmesi, seferlerin iptal edilmesi ve aşırı kalabalık seferler nedeniyle yurt önünde eylem düzenlemişti. Öğrencilerin eylemi sonucunda seferlerde düzenleme yapılmıştı.