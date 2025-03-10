Kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü dronla görüntülendi

KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, dronla görüntülendi.

Kış mevsiminde tamamen beyaza bürünen göl, yüksek rakımda olması nedeniyle aralık ayında donmaya, mayıs ayında ise erimeye başlıyor.

Kars-Göle kara yolunda bulunan, 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan göl, şu sıralar kar ve buzla kaplı.

Dronla görüntülenen göl, yaz aylarında çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

Vatandaşlardan Adem Başyol, AA muhabirine, soğukların etkisiyle gölün donduğunu belirterek, "Kışın aralık ayından itibaren bu göl donmaya başlar. Yazın da ziyaretçileri ağırlıyor, doğası çok güzel." dedi.