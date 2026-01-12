Kar ve buzlanma eğitimi etkiledi: Çok sayıda ilde okullar tatil

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde eğitime ara verildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Valilik kararı doğrultusunda, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

DERSİM

Dersim'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SİVAS

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, bugün kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde bugün olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da bugün eğitim ve öğretime ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

KOCAELİ

Kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi.

YALOVA

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacak.

YOZGAT

Yozgat ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın yaşanan hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada il genelinde resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

MOTOSİKLET VE SCOOTERLARIN BUGÜN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve scooterlar bugün trafiğe çıkması yasaklandı.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 12 Ocak Pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Kızılören ilçeleri ile merkeze bağlı bir belde ve köyde hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bugün belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceği belirtilen açıklamada, "Pazartesi günü, ilçemiz genelindeki kar yağışı ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riski sebebiyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilerek okullarımız tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KAYSERİ

Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."

SİNOP

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi.

Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu.

Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

EDİRNE

Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezinde bugün eğitim ve öğretime ara verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ve köy okullarındaki eğitime bugün ara verildi.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle tüm köy okulları ve ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile pansiyonda yatılı öğrencilerden ev izninde olanlar için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu nedenle Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

KONYA

Konya'nın Hadim ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hadim ilçemizde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 12/01/2026 Pazartesi günü Dedemli İlkokulu, Korualan İlkokulu, Korualan Ortaokulu ve Korualan Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."