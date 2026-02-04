Kar ve tipi etkili oldu: 3 ilde 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Fotoğraf: AA (Arşiv)