Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

ARDAHAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bir süre önce iş makineleriyle yolun Bülbülan Yaylası mevkisine geldi.

Burada ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yer yer bir metreyi aşan karda 8 kişilik ekiple çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 5 aydır kapanan yolun açılabilmesi için 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe ile çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, yolun kapalı olması nedeniyle Artvin ili ile ulaşımını Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.