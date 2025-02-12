Kar yağışı 5 kentte hayatı felç etti: 581 köye ulaşım sağlanamıyor

Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 581 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çorum İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapalı 38 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

Sinop'ta kar nedeniyle Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 köy yolu olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da kar yağışı sonrası 50, Amasya'da 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.