Kar yağışı eğitimi vurdu: Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara yol açtı.

Dersim, Gümüşhane ve Erzurum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

DERSİM’DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİM DURDU

Dersim Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildi. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim aynı gün durduruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE GENELİNDE EĞİTİME ARA

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı buzlanma riskine dikkat çekerek il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZURUM’DA ÇOK SAYIDA İLÇEDE TATİL KARARI

Erzurum’da ise kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Horasan ilçesinde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

Vali Aydın Baruş ayrıca Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Söz konusu ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin izinli olacağı bildirildi.

Valilikler, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlık tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MARAŞ'IN GÖKSUN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Maraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BAYBURT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.