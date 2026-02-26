Kar yağışı eğitimi vurdu: Üç ilde okullar tatil edildi

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara yol açtı.

Dersim, Gümüşhane ve Erzurum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

DERSİM’DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİM DURDU

Dersim Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildi. Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim aynı gün durduruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE GENELİNDE EĞİTİME ARA

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı buzlanma riskine dikkat çekerek il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZURUM’DA ÇOK SAYIDA İLÇEDE TATİL KARARI

Erzurum’da ise kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Horasan ilçesinde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

Vali Aydın Baruş ayrıca Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Söz konusu ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin izinli olacağı bildirildi.

Valilikler, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.