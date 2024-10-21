Kar yağışı etkili oldu: Yüksekova-Van kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

Van ve Yüksekova’nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç Yüksekova-Van kara yolunda mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde Yüksekova’dan Van istikametine giden çok sayıda sürücü, yoğun kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı.

Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından sürücüler yola devam ettiler.