Kar yağışı etkisi: İstanbul'da trafik yoğunluğunda son durum ne?

İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün (18 Ocak Pazar) kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor.

Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorlanıyor.

Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

İŞE GİDENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece'de sokakları kullanan araçlar yolda kalırken, Esenler'de otobüsler sokakta ilerleyemedi.

İstanbul'da sabah etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı.

Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi.

Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü.