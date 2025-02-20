Kar yağışı, İstanbul'da hava ulaşımını aksattı: İniş yapamayan uçaklar havada tur atıyor!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Yağış sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Görsel: DHA

Havalimanı’nın pistinin karla kaplanması sebebiyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.

Görsel: DHA

SEFERLER AZALTILMIŞTI

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) toplantısının ardından başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etti.

Görsel: DHA

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda 20 Şubat'ta yapılması planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltıldığı açıklandı. Kar yağışının etkisini artırması beklenen 21 Şubat günü ise uçuşların yüzde 20 oranında azaltılmasına karar verildi.

24 saat boyunca görev yapacak ekipler, havalimanında pist, taksi yolları ve park yerlerinin kapanmaması için karla mücadele çalışmalarında bulunacak.