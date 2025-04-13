Kar yağışı Karabük-Bartın kara yolunda ulaşımı aksattı

KARABÜK (AA) - Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kara saplanan bazı araçlar itilerek kurtarılmaya çalışıldı, bir tır ise kayarak yolda makaslama yaptı.

Bir süre kapanan kara yolunda ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.