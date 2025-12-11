Kar yağışı Kars’ta ulaşımı aksattı: 11 araç birbirine girdi
Kars’ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Mihralibey Köprüsü’nde oluşan buzlanma nedeniyle 11 araç çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada araçlar çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
