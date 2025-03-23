Kar yağışı meyve ağaçlarını üşüttü

Doğu Anadolu Bölgesi’ni mart ayının sonuna doğru etkisi altına alan kar yağışı, Erzincan’da meyve ağaçlarının çiçeklerini olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar yükselmesinin ardından meyve ağaçları çiçeklenmeye başlamıştı. Ancak, ani soğuma ve kar yağışları, bu çiçeklerin donmasına ve zarar görmesine neden oldu.

Erzincan’da yaşayan çiftçiler, meyve ağaçlarının erken açan çiçeklerinin soğuk hava nedeniyle üşüdüğünü ve bu durumun ürün verimliliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kar yağışının ve düşük sıcaklıkların meyve ağaçlarında hasara yol açtığı ifade edilirken, çiftçiler, ağaçların bu dönemi atlatabilmesi için alacakları önlemler hakkında endişe duyuyor.

Kemaliye ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi, doğanın erken uyanmasına sebep olmuş, ancak gelen kar yağışı, bu gelişmenin meyve üreticileri açısından pek de hayırlı olmadığını ortaya koydu. Şimdi gözler, önümüzdeki günlerde hava şartlarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

Vatandaşlardan Mehmet Güzel, "İlçemizde mart ayının sonuna doğru kar yağışı vardı, inşallah don olayı yaşanmaz. Meyve ağaçlarımızın bir bölümü çiçek açmıştı, gece ayaz edip meyve ağaçlarını üşütmez diye umut ediyoruz" dedi.