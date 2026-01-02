Kar yağışı nedeniyle 56 ilde eğitime ara verildi

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen il sayısı 56'ya yükseldi. Bu kapsamda 50 ilde eğitime tamamen, altı ilde ise kısmen ara verildi.

Eğitim ve öğretime bugün tamamen ara verilen iller şunlar:

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Dersim, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Maraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Antep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkâri, Şırnak, Elâzığ, Mardin, Gümüşhane, Urfa, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyon, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bitlis, Bursa, Kırşehir, Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu ve Nevşehir, Adana.

EĞİTİME KISMEN ARA VERİLEN İLLER

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitime ara verilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitime, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sinop kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda; Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

ÇANKIRI'DA ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE BİR GÜN ARA

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda bir gün ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE KAR TATİLİ

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu megakent İstanbul'un Şile, Sarıyer, Beykoz, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yeni yıla yıllar sonra ilk defa kar yağışıyla giren İstanbul'da birçok ilçede eğitime ara verildi.

Yer yer kar yağışının etkili olduğu megakentin Şile, Sarıyer, Beykoz ve Kağtıhane ilçelerinde kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Şile'nin ardından Sarıyer'de de eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu açıklamayı yaptı:

"Sarıyer ilçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü Sarıyer ilçe resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Beykoz'da da eğitime bir gün ara verildi. Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Kağıthane Kaymakamlığı 2 Ocak Cuma günü meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan duyuruda şöyle denildi:

"İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir.

Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."