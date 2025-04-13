Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Şu ana kadar Kastamonu, Muş, Karabük ve Bartın'da eğitime yarın ara verildi.

İl il eğitime aranın kapsamı:

KASTAMONU

Kastamonu’nun Ağlı ve Daday ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Ağlı ve Daday ilçelerinde eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

MUŞ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

BARTIN

Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.