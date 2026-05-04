Kar yağışı nedeniyle bazı yollar büyük tonajlı araçlara kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle bazı devlet yollarında büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yolları TIR ve çekici türü araçlara kapatılırken, diğer araçların geçişi sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle TIR ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır.

Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız"