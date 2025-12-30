Kar yağışı seyahat aramalarını artırdı

İSTANBUL (AA) - Seyahat karşılaştırma platformu Sorgulamax.com, kar yağışının kayak merkezlerini etkisi altına alması nedeniyle kış turizmine yönelik seyahat aramalarında yüzde 65 artış yaşandığını tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kar kalınlıklarının ideal seviyeye ulaşmasıyla 2025-2026 kış sezonu hareketlendi.

Sorgulamax.com, platform içi son 72 saat içinde kayak rotalarına yönelik uçak bileti, otel ve araç kiralama aramalarında, toplam yüzde 65'lik artış yaşandığını duyurdu.

Verilere göre, İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Uludağ rotasında en yoğun trafik, araç kiralama ve otobüs bileti kategorilerinde yaşandı. Araç kiralamada "cuma akşamı gidiş ve pazar dönüşlü" seçeneklerde önemli artış yaşanırken, zincir donanımlı SUV ve 4x4 araç segmentine talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha yüksek ölçüldü. Yılbaşı haftası için otellerde doluluk oranları da yüzde 90'ı aştı.

Palandöken aramalarında uçak biletleri öne çıkarken, İstanbul ve Ankara çıkışlı Erzurum uçuşlarında ocak ayı hafta sonları için doluluk oranları arttı. Kullanıcılar, genellikle havalimanı transferini de içeren paketlere yöneldi.

Sarıkamış'ta butik otel ve pansiyon aramaları yüzde 70 artarken, ziyaretçiler genellikle 4-5 günlük konaklamaları tercih etti.

Erciyes, ulaşım kolaylığı ve fiyat avantajlarıyla öğrenci grupları ve aileler tarafından tercih edilirken, şehir merkezinde konaklama ve kiralık araçla günübirlik dağa çıkış eğilimi yükselişe geçti.

Şirket toplantıları ve hafta sonu tatili için genellikle tercih edilen Kartalkaya'da da üst segment araç kiralama ve lüks otel aramaları yoğunlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgulamax.com Üst Yöneticisi (CEO) Ece Bayar, kış sezonunun güçlü bir başlangıç yaptığını vurguladı.

Bayar, Türkiye'de kış tatilcilerinin karı yerde görmeden plan yapmadığına ve bu durumun klasikleştiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak karın yağmasıyla şu an tam anlamıyla bir 'hücum' yaşıyoruz. Verilerimiz gösteriyor ki insanlar sadece kayak yapmak değil, kış atmosferini yaşamak istiyor. Uludağ'a aracıyla gitmek isteyen de Palandöken'e uçmak isteyen de şu an sitemizde en uygun seçeneği arıyor. Tavsiyem, okulların kapanacağı sömestir dönemi öncesindeki bu 3 haftalık 'altın dönemi' değerlendirmeleri. Şu an hala uygun fiyatlı uçak bileti ve araç bulmak mümkün ancak doluluklar hızla artıyor. Erken davranan karlı çıkar."