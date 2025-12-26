Kar yağışı uyarısı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5 derecelerin altına, yer yer 0 dereceler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği, yağışların şehrin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülebileceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un raporunda 27 Aralık Cumartesi ve 28 Aralık Pazar günleri hafif yağmurlu ve yükseklerde karla karışık yağışın görülebileceği tahmin edildi.

AKOM'un raporu şöyle:

27 Aralık Cumartesi: Hafif yağmurlu, yüksekler karla karışık

28 Aralık Pazar: Hafif yağmurlu, yüksekler karla karışık

29 Aralık Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

30 Aralık Salı: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

31 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

1 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, akşam yağmurlu