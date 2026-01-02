Kar yağışı Zongulda'ta etkili oldu, Ereğli yolu uzun araçlara kapandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ana yollar ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi ile yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, özellikle kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Zonguldak-Ereğli kara yolunda zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü Zonguldak-Ereğli kara yolunda, TIR ve kamyon gibi uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kış lastiği ve zincir kullanmaları şartıyla güzergahı kullanabildiği bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 61 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması ve ulaşımın yeniden sağlanması için iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak Valiliği'nden bugün yapılan yol durumu bilgilendirmesinde, Jandarma, Emniyet, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri başta olmak üzere tüm birimlerin sahada görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve yağmurun etkili olduğu bölgelerde tuzlama, yol açma, trafik akışını düzenleme ve enerji hizmetlerine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları, kar lastiği kullanmaları ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmamaları istendi.