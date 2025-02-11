Kar yağışları bu sene çiftçinin yüzünü güldürecek

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta Şubat ayında yağan karın çiftçimizin yüzünü güldüreceğini söyledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bir haftadır uyarılarda bulunduğu Sivas’ta kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Ülke tarımı için önemli kentlerden biri olan Sivas’ta, etkili olan kuraklık tarımsal üretimde düşüklüğe neden olmuştu. Kar yağışlarının artmasına bağlı olarak tarımda olumlu sonuçlar beklenirken, yağışlar çiftçinin de yüzünü güldürdü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, bölgeye yağmur az yağdığı için su ihtiyacını kışın yağacak olan kardan karşıladıklarını ifade ederek," Bu yılın ikinci ayında çiftçimizin ihtiyacını yeteri kadar karşılamasa da en azından yağan kar, buğdayların ve diğer ekilen ürünlerin üzerini örtmüş oldu. Yorgan görevi gören bu durumdan memnunuz" ifadelerine yer verdi.



Biraz olsun kar yağdı"



Kar yağışlarının devam etmesinin iç Anadolu Bölgesi’nin ekonomisine büyük katkısı olacağını söyleyen başkan Hacı Çetindağ, "İç Anadolu karasal bir iklime sahiptir. Buralara kar yağışı olmadığı zaman büyük sıkıntı çekmekteyiz. Çünkü yeraltı sularımız ve barajlarımız gibi sulamaya dair birçok alanımız var. Yağış konusunda da bu bölgeye yağmur az yağdığı için su ihtiyacımızı kışın yağacak olan kardan karşılıyoruz. Sivas buğday, şekerpancarı, patates ve yem bitkileri deposudur. Kar yağışının olması hem hayvancılığı, hem mera alanlarının yeşillenmesini, hem yer altı sularının oluşmasını, hem de barajların dolması adına önem arz etmektedir. Eski kar yağışları belki olmayacaktır ama bizlerde çiftçimizi buna göre yönlendirip alt yapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. İstediğimiz gibi bir kar yağmasa da biraz olsun yağdı. Çünkü İklim değişikliği ve küresel ısınma bilhassa İç Anadolu Bölgesi gibi bölgelerde iliklerimize kadar hissettiğimiz durumlardan bir tanesidir" dedi.



Çiftçimizin yüzünü güldürdü"



Kar yağışlarının devam etmesini beklediklerini belirten başkan Çetindağ, "Şubat ayında yağan kar bizi biraz olsun rahatlattı ve çiftçimizin yüzünü güldürdü. İnşallah bundan sonraki süreçte kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Tarım ile ilgili büyük sıkıntıların yaşanmaması için yeraltı sularını kullanabiliyoruz. Karın eridiği zaman eriyen kar toprak altına iniyor. Bu da yer altı sularını besliyor. Bunun bizim için büyük bir avantaj var. Kar yağışı olmasının iç Anadolu bölgesinin ekonomisine büyük katkısı var. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu sıkıntıları rahatlatmak için biz İç Anadolu bölgesi ve Sivas olarak kar yağışının artmasını dört gözle bekliyoruz. Şu anda da kar yağışı oldu, devamını da bekliyoruz. Şubat ayının sonuna doğru ve mart ayında tekrardan kar yağışı bekleniyor. Zaten bu bölgeye Nisan ayına kadar kar yağdığı zaman daha sonrasında yağış olmasa bile biz ektiğimiz ürünleri kurtarabiliyoruz" şeklinde konuştu.