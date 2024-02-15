Kar yağmayan Sivas’ta göl buz tuttu

Sivas’ta kar yağmamasına rağmen soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor, Zara ilçesinde bulunan sülüklü gölün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Sivas’a 103 kilometre uzaklıkta Zara ilçesinde bulunan sülüklü göl hastalıklarına çare arayanların uğrak noktası oluyor. Sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve dipten kaynayan gölde yetişen sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Kış aylarını gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi buz tuttu.

Gölün içerisinde bulunduğu Sarıçam ormanlarında kar yağışının olmamasından dolayı bahardan kalma görüntüler kayıt edilirken Sülüklü gölün yüzeyi buz tuttu.





