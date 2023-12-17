Kar yağmayınca bu sene yaban hayvanlarının uykusu kaçtı

Erzincan’da havaların sıcak seyretmesi ve yeterli karın yağmaması nedeniyle bu sene yaban hayvanlarının uykusu kaçtı. Henüz daha kış uykusuna yatmayan sincap, ayı, domuz, yılan gibi yaban hayvanları yerleşim yerlerine yakın alanlarda dolaşırken kameralara yansıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi. Erzincan’da birçok yaban hayvanı aralık ayının ortalarında henüz daha kış uykusuna yatmadı. Kış uykusuna yatmayan ayılar, domuz sürüleri, ceviz ağaçlarını mesken tutan sincaplar ve engerek yılanları da, yerleşim alanlarının yakınlarında görüntülendi.

Zaman zaman da yavrularıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerine takıldılar.