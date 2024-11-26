Kar yolları kesti

Haber Merkezi

Ülkenin önemli bir bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava dün de sürdü. Ankara başta olmak üzere özellikle İç ve Doğu Anadolu’da birçok kentte yurttaşlar sabah kalktıklarında kar manzarasıyla karşılaştı.

Yüzlerce aracın kullandığı Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yağışın etkisiyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolunun kapanmasıyla ulaşım durdu. Bolu’nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

“Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerimizde mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşımız kamu tesisleri ve otellerde misafir edilmektedir” denildi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan gelin ve damat 11 saat sonra kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle 34 kentte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya’da tipide mahsur kalan 5 çobandan 1’i hayatını kaybetti. Mersin’de Mut ilçesinde arama-kurtarma ekipleri çoban Faruk Yaprak’ın (18) cansız bedenine ulaştı.