Kara bulutları dağıtacağız

CHP’nin gölge kabinesi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Toplantısı’na, CHP Lideri Özgür Özel başkanlık etti.

Emekli aylıklarına yapılan zam ve dış politikadaki gelişmeler, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Toplantıda, yeni dönemin yol haritası, üyelik kampanyası, dış politikadaki gelişmeler ve Türkiye’nin güncel siyasi sorunları konuşuldu.

ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ortaya koyacağı vizyonun, Türkiye’nin üzerindeki kara bulutları dağıtacağını ve yurttaşlara umut aşılayacağını belirtti. Parti Programı’nı temel alan CHP Hükümet Programı’nın, “CHP yalnızca eleştirmiyor, çözüm haritasını da ortaya koyuyor” iddiasını somutlaştıracağını belirten Özel, “CHP, Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtlarının tüm yurttaşlara anlatılmasının önemine dikkati çekti. Bu kapsamda, gölge kabine üyelerinin milletvekilleri eşliğinde Türkiye’nin dört bir yanına dağılacağı ve CHP’nin Hükümet Programı’nı anlatacağı kaydedildi. CHP’liler, Türkiye’nin sorunlarının her gün daha da derinleştiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleri, alanlarındaki gelişmeleri adım adım takip edecek, güncel sorunlara güncel çözümler önerecek” diye konuştu.

Toplantıda, ekonomi de ağırlıklı konulardan biri oldu. İktidarın Türkiye’deki tüm kesimleri sefalete sürüklediğini kaydeden CHP’liler, düşük emekli aylıklarına yönelik TBMM’de başlayan nöbeti anımsatarak, “Tüm dezavantajlı kesimlerin yanında olacağız, toplumsal muhalefeti büyüteceğiz” dedi. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki ekonomi kurmaylarının, Türkiye’nin dört bir yanına ekonomi turları düzenleyeceği, turlarda yurttaşların yanı sıra STK ve sendika temsilcileriyle de bir araya gelineceği belirtildi. Dış politikadaki gelişmeler de toplantının gündemine geldi. Toplantıda, Suriye ve İran’daki gelişmelere yönelik sunum gerçekleştirildi. CHP kurmayları, iktidarın dış politikadaki çelişkili tutumunu eleştirerek, “CHP iktidarında Türkiye’de, dış politikada öngörülebilir ve tutarlı bir tutum takınılacak” yorumunu yaptı.