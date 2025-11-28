Kara değil kızıl cuma!

Tüketimin ‘kaçırılmayacak fırsatlar’ söylemiyle kutsandığı bir alışveriş çılgınlığı olan "Black Friday" emekçilerin sloganlarıyla inleyecek. Amerikan lojistik karteli Amazon’dan İspanyol tekstil devi Zara’ya pek çok küresel şirkette çalışanlar iş bırakacak. Emekçiler en yoğun satış gününde seslerini duyurmaya çalışacak.

AMAZON ÖDESİN

Amazon yılın en büyük alışveriş günlerinden birine hazırlanırken dünya genelindeki şubelerinde binlerce kişi eş zamanlı grev ve protesto dalgasına hazırlanıyor. Bu yılki gösteriler Amazon’un küresel imparatorluğunun neredeyse her köşesine uzanacak. 30’dan fazla ülkede sendikalar, teknoloji çalışanları, insan hakları kuruluşları ve çevreciler "Make Amazon Pay" (Amazon Ödesin) kampanyası kapsamında bugün teknoloji devine karşı gösteriler düzenleyecek. Protestocular Amazon’u eşitsizliği körüklemekle, ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin törenini finanse ederek demokratik hakları zayıflatmakla ve çevresel tahribata yol açmakla suçluyor. Euronews’teki habere göre organizatörler, bu yılki protestoların Amazon’un küresel etkisinin derinleştiği bir döneme denk geldiğini, şirketin nüfuzunun perakendenin çok ötesine geçerek lojistik, bulut hizmetleri, kolluk, sınır güvenliği ve siyasi lobi faaliyetlerine uzandığını söylüyor. ‘Make Amazon Pay’ koalisyonu, işçilere adil ücret ödenmesini, şirketin vergisini ödemesini ve büyümesinin yol açtığı çevresel zararın bedelini karşılamasını talep ediyor.

EMEKÇİLER “YETER” DİYOR

Hizmet sektörleri için küresel bir sendika olan UNI Global Union’ın genel sekreteri Christy Hoffman, "Amazon, Jeff Bezos ve siyasi müttefikleri tekno-otoriter bir geleceğe oynuyor, ancak bu Make Amazon Pay Day’de dünyanın dört bir yanındaki işçiler ‘yeter’ diyor" dedi.

"Amazon yıllardır sendikalaşmayı bastırarak ve otoriter siyasi figürlerin desteğiyle işyerindeki demokratik hakları ezdi. Modeli eşitsizliği derinleştiriyor ve çalışanların örgütlenme, toplu pazarlık yapma ile güvenli, adil çalışma koşulları talep etme gibi temel haklarını baltalıyor" diye ekledi.

OTORİTERLİĞİ DESTEKLİYOR

Progressive International’in genel koordinatörlerinden David Adler, Amazon’un "gözetim ve sömürü üzerine kurulu yeni bir otoriter düzenin temel sütunlarından biri" hâline geldiğini söyledi.

Birçok işçi, şirketin artan üretkenlik taleplerinin ve sert çalışma koşullarının kendilerini tükenme noktasına getirdiğini söylüyor. Hindistan’ın Manesar kentinde, depo işçisi Neha Singh yaz sıcak dalgalarının tesisleri "bir fırına" çevirdiğini anlattı. Basın açıklamasında, "Sıcak dalgaları sırasında depo adeta fırın gibi oluyor. İnsanlar bayılıyor ama hedefler asla durmuyor" dedi.

"Bayılsak bile bir gün izin alıp eve gidemiyorduk. O gün izne çıksak ücretimiz kesiliyordu, üç gün izin alsak işten atılıyorduk. Amazon bizi gözden çıkarılabilir görüyor. En temel hakları talep etmek için ‘Make Amazon Pay’e katılıyoruz: Güvenlik, onur ve eve sağ salim dönebilme."

30’DAN FAZLA ÜLKEDE EYLEM

Almanya’dan İspanya’ya, Yunanistan’dan Avustralya’ya, Endonezya’dan Brezilya’ya dünyanın onlarca ülkesinde de Amazon çalışanları bugün eylem ve protestolar düzenleyecek.

∗∗∗

SOFYA’DA BÜTÇE PROTESTOSU

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da binlerce kişi, gelecek yılın bütçe tasarısında açıklanan yüksek vergi artışlarını kınamak için sokaklara dökülürken polis göstericilere müdahale etti. Bütçe oylaması sırasında Parlamento binası önünde yapılan gösteride insan zinciri oluşturularak milletvekillerinin dışarı çıkması engellendi. "Değişime Devam Ediyoruz" ve "Demokratik Bulgaristan" partileri arasındaki muhalefet koalisyonunun organize ettiği mitinge 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

∗∗∗

ZARA’DA DA KÜRESEL EYLEM VAKTİ

Black Friday gününde Avrupa’daki Zara mağazalarında da eylemler yapılacak. Inditex’e bağlı markanın çalışanları haklarını talep edecek. İspanya’nın en büyük işçi örgütlerinden CCOO tarafından yürütülen eylem kapsamında İspanya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz’deki büyük şehirlerdeki Zara mağazalarının önünde protestolar gerçekleştirilecek.

Inditex son iki yılda büyük karlar elde ederken çalışanların ücretlerinde de çalışma koşullarında da herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi.

Black Friday döneminde oluşan yoğunluk, mağaza çalışanlarının iş yükünü zirveye çıkarırken emekçiler alınterlerinin karşılığını talep ediyor.

∗∗∗

İTALYA’DA GENEL GREV

İtalya’da bugün büyük bir genel grev var. Kamu ve özel sektör çalışanlarının katılacağı iş bırakma eylemi ülke çağında ulaşımı durduracak. Şehirler arası trenler, feribotlar, havalimanları ve diğer ulaşım bağlantıları grev nedeniyle işlemeyecek.

Grevler Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin bütçe planlarına tepki olarak gerçekleştiriliyor. Sendikalar mali planın kamu hizmetlerini vuracağını söylüyor. Cobas, Usb, Sgb ve Cub dahil sendikalar bugün sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetlere daha fazla yatırım ile askeri harcamalarda azalma talep etmek için kitlesel seferberlik çağrısı yaptı.

İtalya’nın en büyük sendikası CGIL, 12 Aralık’ta da 21 saatlik bir genel grev çağrısı daha yaptı. Belçika’da da üç günlük ulusal grev yapılmıştı.