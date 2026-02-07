Kara komedi ‘Eşik’ sahnede

İrem İLYAS

Standarts Yapım’ın ‘Eşik’ adlı kara komedi tarzı oyunu izleyiciyle buluşuyor. Oyun, hatırlamak ile unutmak arasında sıkışan bireyin iç dünyasına odaklanan varoluşsal bir anlatı kuruyor. Lütfi Can Bulut ve Mehmet Küçükgünaydın’ın performanslarıyla ilerleyen oyunun yazarlığını Sertaç Sayın, yönetmenliğini Ozan Ömer Akgül üstleniyor.

Oyun 11 Şubat’ta Bursa Podyum Sanat Mahal’de, 19 Şubat’ta İstanbul HOP Sahne’de, 22 Şubat’ta Boa Sahne’de, 24 Şubat’ta Pax Sahne’de ve 25 Şubat’ta Habitat Sahne’de seyircinin karşısında olacak.