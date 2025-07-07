Kara Kutu etiketleri kendi ellerinde patladı

Sosyal medyada, “Trol” olarak nitelendirilen hesaplarla etkili olmaya çalıştığı öne sürülen AKP, CHP’li belediyelere yönelik birbiri ardına gerçekleştirilen operasyonların ardından etiket çalışması başlattı.

Sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen çalışmada kullanıcılar, “Kutu Kutu CHP” etiketini kullanarak CHP’li belediyelerde yolsuzluk gerçekleştirildiği imasında bulundu.

Muhalefetin, “İletişim Başkanlığı merkezli etiket çalışması” iddiasında bulunduğu propagandadan iktidar, umduğunu bulamadı. Etiketi kullanan üst düzey AKP’li isimlerin gönderilerin altı, yurttaşların tepkisiyle doldu taştı.

HALKIN ÖFKESİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de etiket çalışmasına katıldı. Sosyal medya gönderisinde, “Kutu Kutu CHP” etiketini kullanan Zengin, “Tatlı yiyelim, rüşvet konuşalım” yazılı dövizin görselini paylaştı. Zengin’in gönderisinin altına yazılanlar, Zengin’i paylaşım yaptığına adeta pişman etti. Bir sosyal medya kullanıcısı Zengin’e, “Elinizde Fahrettin’in verdiği cümlelerle etiket çalışması yaparak halkı yalanlarınıza inandıracağınızı sanmıyorsunuz değil mi?” diye sordu.

Zengin’in gönderisinin altına yapılan diğer bazı yorumlarda ise şunlar kaydedildi:

• Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız hırsızdan ahlak dersi alırsınız.

• Emir geldi ondan paylaşıyorsunuz. İleride utançtan sokağa çıkmayacaksınız bunları sileceksiniz.

• Yolsuzluk denince akla gelen ilk partinin milletvekilin paylaşımına bak.

BURSALI PİŞMAN

AKP Milletvekili Şebnem Bursalı da halkın tepkisini gördü. Etiketi kullanan ve CHP’li belediyelerde yolsuzluk yapıldığını ima eden Bursalı’ya sosyal medya kullanıcıları, şunları yazdı:

• Çok ucuz bir kampanya. Kutu, sizin gerçekliğiniz, tekrarladıkça hatırlıyorsunuz.

• Milyonluk mekanda ıstakoz yiyen, ülkesine yabancılaşmış milletvekili mi diyor bunları?

• İnsanda utanma duygusu olmayınca böyle oluyor demek ki.

Etiket çalışmasına AKP il başkanları, sosyal medya ekibi ve belediye meclis üyeleri de katılırken çalışmanın beklenen ilgiyi görmemesi dikkati çekti. Hemen her AKP’li ismin paylaşımının altını dolduran yurttaşlar, AKP dönemindeki usulsüzlük iddialarını sıraladı. Çalışma, beklenen etkiyi görmeyince 4-5 Temmuz tarihleri ile sınırlandırılarak yeni güne taşınmadı.

BULUT: TRAJİKOMİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "AKP’nin algı operasyonu" olarak değerlendirdiği kampanyaya yönelik BirGün'e konuştu. Çalışmayı, "Geçmişi yolsuzluklarla dolu bir partinin zavallı çırpınışı" olarak nitelendiren Bulut, şunları söyledi:

"Ayakkabı kutularını, sıfırlanan paraları, milyonluk kol saatlerini bu halk unutmadı, unutmayacak. Hırsızlıkla, rüşvetle, talanla yıllarca bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanların bugün çıkıp ahlak dersi vermesi trajikomiktir. AKP, kendi dönemindeki usulsüzlükleri unutturup, başkalarını suçlayarak kendini temize çıkaramaz. Bu etiket kampanyaları, halkın gözünde bir karşılık bulmuyor, halk artık bu kirli oyunlara kanmıyor. Sokağa çıkacak yüzü kalmayanlar, sanal dünyadan medet umuyor, orada da tutunamıyor. Bu millet, hesap soracağı günü bekliyor."