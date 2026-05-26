‘Kara kutuya’ avro girecek: Diyanet Vakfı’na AB hibesi

AKP, iktidarına muhalif medya organları başta olmak üzere, kendisinden olmayan hemen her kesimi, “Foncu” olarak suçlarken iktidara yakınlıkları ile bilinen vakıf ve derneklere yüz binlerce avroluk fon sağlandı.

Kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla sıkça gündeme gelen TÜGVA’nın da aralarında olduğu vakıf ve derneklere fon yağdıran Türkiye Ulusal Ajansı, Diyanet Vakfı’na da fon kapısını açtı.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline getirildi.

Ajans, 2006 yılı itibarıyla AB programlarının Türkiye'deki yürütücüsü oldu. Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede tartışmalı hale geldi.

Ajansın dağıttığı hibelerin dağılımı, AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiğini gözler önüne serdi.

TÜGVA VE DİYANET VAKFI

20 Mayıs’ta tamamlanan, “Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri” başvuru incelemelerinden de iktidara yakın dernek ve “Diyanet’in kara kutusu” çıktı. TÜGVA ve Diyanet Vakfı’nın projelerine binlerce avro AB fonu verilmesinin onaylandığı görüldü.

Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında sunulan Dayanışma Projeleri başvurularının değerlendirme sürecini 20 Mayıs’ta tamamladı. Toplam 532 projeyi değerlendirmeye tabi tutan Ajans, 39 projenin hibe desteği almasına onay verdi.

BİNLERCE AVRO

Yurttaşlardan her yıl milyarlarca liralık bağış toplayan Diyanet Vakfı ve iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA da hibe almaya hak kazananlar listesine isimlerini yazdırdı. Diyanet Vakfı’nın, “Birlikte Büyüyoruz: Gençlerden Çocuklara Gönül Köprüsü” isimli projesine 6 bin 930 avroya kadar, TÜGVA’nın, “Umuda Kalk” isimli projesine ise 7 bin 560 avroya kadar hibe desteği verilmesinin önü açıldı.

Ulusal Ajans’ın değerlendirmesinin ardından, TÜGVA ve Diyanet Vakfı’nın projelerinin 14 bin 490 avroya kadar AB hibesinden yararlanmasına olanak sağlandı.