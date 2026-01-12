Kara Kuvvetleri ihalelerine yolsuzluk soruşturması: 6'sı asker 20 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla operasyon düzenlendi.

2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihalenin incelendiği soruşturmada, edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor