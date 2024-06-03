Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 03.06.2024 23:26
  • Giriş: 03.06.2024 23:26
  • Güncelleme: 03.06.2024 23:26
Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

BirGün'e Abone Ol