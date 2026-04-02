Kara Kuvvetleri'ndeki 'ihale yolsuzluğu' soruşturmasında yeni gelişme: 19 kişi hakkında kamu davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 4 askeri personel ve 15 sivil hakkında kamu davası açtı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin sivil yetenekler üzerinden hizmet alımı şeklinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünce yerine getirildiği aşamalarda, "edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet almak/vermek" suçlarına konu eylemler açısından, Kontrol Teşkilatında görev yapan 4 (dört) Askeri Personel ile Firma sahibi/yetkilisi hakkında 'zincirleme edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak/vermek' suçundan, yine firma adına hakediş evrakına imza atan 15 (Onbeş) şüpheli hakkında ise 'zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan kamu davası açılmış olup, iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Diğer şüpheliler açısından soruşturma iznine tabi suçlar yönünden soruşturma iş ve işlemleri, Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde sistematik yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine şekillenmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu müfettişlerinin 2019-2024 yılları arasını kapsayan detaylı incelemelerinde, toplam 18 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı saptanmıştı. Hazırlanan raporlarda, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı bünyesinde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle menfaat ilişkisi kurarak kamu zararına yol açtığı bilgisi yer almıştı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre hakediş belgelerinde araç sayılarının ve kat edilen kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterilmesi yöntemiyle firmalara yersiz ödemeler yapıldığı ve kamunun toplam 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı belirlenmişti. Sürecin devamında düzenlenen operasyonda, aralarında rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen isimlerden 5’i "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.