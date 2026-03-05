Kara Kuvvetleri’nde yolsuzluk iddiası: Milli Savunma Bakanı’ndan açıklama

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bazı ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 6’sı asker, 20 kişi gözaltına alındı, 5 kişi ise tutuklandı.

Konu, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel tarafından Meclis gündemine taşındı.

"HANGİ ADIMLAR ATILDI?"

Yüksel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

2019-2024 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sivil firmalardan hizmet alımı yoluyla yapılan askeri taşıma ihalelerinin toplam parasal büyüklüğü ne kadardır?

Hakedişlerde sahtecilik yapıldığı tespit edilen 18 ihalede oluşan toplam kamu zararı ne kadardır?

Bu usulsüzlüklere karışan kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında hangi adli ve idari işlemler başlatılmıştır, görevden uzaklaştırma yapılmış mıdır?

Milli savunmayı ilgilendiren bir alanda bu ölçekte yolsuzluk yapılması, milli güvenlik zaafı değil midir?

Oluşan kamu zararının faiziyle birlikte tahsili için somut olarak hangi adımlar atılmıştır?

"RAPORU BİZ VERDİK"

Bakan Güler ise soruşturmaya ilişkin belgelerin kendileri tarafından savcılığa verildiğini belirtti.

Güler şunları ifade etti:

“Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup, idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır.

Bakanlığımız bağlısı kurum ve kuruluşların kamu ihalelerinin mevzuatına uygun şekilde yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup milli güvenlikle ilgili zafiyet yaratacak hiçbir hususa müsaade etmemektedir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedilmişti.