Kara para ağı GAİN Medya'ya uzandı

Gazeteci Murat Ağırel, “Kirli Çark” kitabında yasadışı bahis ve kumar ile pek çok ünlü ismin de yer aldığı GAİN Medya’ya kadar uzanan devasa kara para ağını kaleme aldı.

Gazete Duvar’dan Bahadır Özgür, Ağırel’in kitabında yer alan iddiaları aktardı.

Söz konusu iddialara göre GAİN platformu ‘David’ kod adıyla bilinen ve bahis imparatorluğunu yöneten Berkin Kaya’ya satıldı.

Satın alma işlemi 13 Aralık 2024’te gerçekleşti.

Bahadır Özgür’ün yazısı şu şekilde:

"Ağırel bahis operasyonlarının iddianameleri üzerinden sürdüğü iz sonucunda, illegal sektörün en büyük ve en eski şirketlerinden ‘Marsbahis’e ulaşıyor. Sitenin sahibi ‘David’ kod adıyla bilinen Berkin Kaya. 6-7 yılda kendisinin başında olduğu devasa bir kara para çarkı kurmuş.

Ukash Kart ile başlıyor. Henüz kripto paralar, soğuk cüzdanlar yokken kumar sitelerine ödeme yapmaya yarayan bir sistem. 2010’da İsa Karadaş ve Murat Karadaş tarafından kurulmuş. İsa Karadaş, 2019-2022 arasında Redsoft NV’de çalışmış. Oyun firması olarak geçiyor ama lisansı bahis sitelerinin de lisansının kayıtlı olduğu Curacao’da. Ukash adlı başka iki şirket daha bulunuyor. Bunlardan 2015 tarihli Ukash İnternet Hizmetleri’nin kurucusu Baha İlmen. Ön ödemeli kart satan şirket hakkında 2015’te dolandırıcılık şikayetleri yapılmış.

2019’da İzmir’de kurulan Sistemcoin, 2021’de kapanıyor. Çok sayıda kişi parasını alamıyor. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Hint asıllı Türk vatandaşı şikayetçi olunca operasyon yapılıyor ve 8 kişi tutuklanıyor. Bunlardan birisi de İlmen. Sahte kimlikle yakalanan İlmen’in ayrıca ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ adlı sitelerle de vurgun yaptığı ortaya çıkıyor. Yani o meşhur ‘çiftlikbank’ sistemini Türkiye’ye kazandıran kişi!

İşler bundan sonra daha da ilginçleşiyor. Çünkü GAİN’e kadar uzanan yolda karşımıza bir şirket ağı çıkıyor…

KARA PARACININ MEDYASI VE ÜNLÜLER GEÇİDİ!

Ukash olayının ucu dönüp dolaşıp Berkin Kaya’ya bağlanıyor. Resmi kayıtta görünmemesine rağmen bizzat kendi ifadesi, sahibi olduğu yönünde. Berkin Kaya’nın 2015’den sonra kurduğu BERTON ile başlayan tarım, enerji, turizm, inşaat, sağlık, porselen ve film yapımcılığında faaliyet gösteren 10 adet şirketi var. Mesela; BERTON Medya, 2022 yılında ‘Hatıran Yeter’, ‘Filme Gel’ gibi filmleri çekmiş. Kuruluşundan 4 ay sonra Levent Şubesi’ne Okan Karacan, başka bir şubesine de Karacan’ın eşi atanmış. Bir yıl sonra da şirkete eski Beşiktaşlı futbolcu Mesut Kumcuoğlu katılmış. Şirket Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser etkinlikleri de düzenliyor.

Sanal ödemeden bahise, oradan internet vurgununa, ardından film yapımcılığına derken işler bu sefer de Beşiktaş Kulübü’ne ve lokantalar zincirine uzanıyor. Nasıl mı?

Berkin Kaya’nın kuzeni Kaan Kasacı, Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve 2023 seçimlerinde başkan adayı Serdal Adalı’nın listesinde bulunuyordu. Kaya ve kuzen Kasacı 2023 yılında iş dünyasının ünlü ismi Metin Şen tarafından Türkiye’ye getirilen İtalyan restoran zinciri Serafina’yı satın alıyor. Ayrıca BERTON Grup adı altında 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı gibi bilinen markalar da kuruluyor. Ağırel haklı olarak soruyor kitabında: “Hangi para ile kuruldu bunlar?” Zira ‘Youwin’ adlı yasadışı bahis sitesinin sahibi de aynı kişi. Berkin Kaya’nın ilişkili olduğu ‘Marsbahis’ ile bağlantılı bir site. İzmir’de 2023’te yapılan operasyonda bol bol adı geçiyor. Özetle iç içe geçmiş, onlarca şirket ve internet sitesi ile örümcek ağı gibi kuşatılmış bir kara para makinesi yıllardır tıkır tıkır işliyor. Karşımıza da bazen bir film, restoran, güzellik merkezi, bir futbol yöneticisi vb. olarak çıkıyor.

Berkin Kaya da bahis imparatorluğunu son bir hamleyle taçlandırıyor. İlk kurulduğunda ana akımdan bunalmış olanların beğenisini kazanan dijital yayıncı GAİN, Nisan 2023’te önce inşaatçı RAMS Grup’a satılıyor. 13 Aralık 2024’te ise GAİN Medya Berkin Kaya’nın oluyor. Kara paranın her şeyi ele geçirip çürüterek nasıl yayıldığının çarpıcı bir örneği işte…

AĞIREL VE AİLESİNE TEHDİT

Durun, bitmedi daha. Zira tehdit olmadan olur mu! Ağırel, bulduğu bilgiler ışığında Berkin Kaya’yı arıyor. Henüz “müsait misiniz?” diye mesaj attığı anda yanıt ‘tehdit’ olarak geliyor. Basın kartını ve TC kimlik numarasını istiyor Ağırel’den. Yaşadığı yeri sinyal ile bulacağını söylüyor kara paracı. Ağırel içinde bir gazeteciyi tehdit etmek dahil tüm suçları barındıran dört dörtlük bir iddianameyi, şu sıralar ışığını mumla aradığımız adaletin terazisinin önüne bırakmış."