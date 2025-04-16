Kara para aklama cenneti: Binlerce dosya ve sanık

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından AKP iktidarlarında ilk kez 2010 yılında gri listeye alındı. 2013 yılında alınan tedbirlerin ardından 2014 yılında gri listeden çıkarılan Türkiye, 2019’da bir kez daha utanç yaşadı. FATF, “Kara para aklama soruşturmalarının sayısının çoğaltılması ve kara para aklama ile etkin mücadele” konusunda Türkiye’yi 2019 yılında uyardı.

FATF’ın 2019 yılında yaptığı uyarıları dikkate almayan ve muhalefetin çağrılarına kulak tıkayan AKP, “Kara para aklama ve terörizmin finansmanı” konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Türkiye’yi Ekim 2021’de yine gri listeye soktu. Siyasi iktidar, gri liste skandalının ardından FATF’ın tavsiye kararlarını gündemine almak zorunda kalırken Türkiye, gri listeden ancak 2024 yılında kurtulabildi. Muhalefetin, “Türkiye’yi kartel cennetine çevirerek, organize suç örgütlerinin merkezi haline getirdiniz” diyerek eleştirdiği iktidar, gri listeden çıkışı, “Başarı öyküsü” olarak anlattı.

YÜZ KIZARTAN TABLO

Adalet Bakanlığı’nın, “Adliyeye karşı suçlar” başlığı altında paylaştığı veri ise “Türkiye kara para aklamak isteyenlerin merkezi haline getirildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Ceza mahkemelerindeki, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” dosyası sayısının, 2024 yılının sonunda 10 bini aştığı öğrenildi.

Bakanlığın verilerine göre, ceza mahkemelerinde açılan ve kara para aklama suçunu tanımlayan, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” dosyası sayısı, 2024’ün sonunda 5 bin 60’a ulaştı. Dosyalardaki toplam sanık sayısı ise 10 bin 367 ile ifade edildi. Toplam 5 bin 60 dosyadaki suç sayısı da 14 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Dosyaların 3 bin 991’inin 2024 yılının içinde açıldığı, bin 69 dosyanın ise 2023 yılından devrettiği belirtildi.

Ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5 bin 60 sanıktan yalnızca 992’si 2024 yılında hakim karşısına çıkarılabildi. 2024’te toplam 184 kişi, kara para akladığı gerekçesiyle hüküm giydi.