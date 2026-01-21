Kara para aklamakla suçlanmıştı: Papara'ya yeniden faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında 30 Ekim 2025'te aldığı "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

TCMB, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında dijital ödeme kuruluşu olan Papara'ya yönelik mayıs ayında yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Papara Elektronik Para A.Ş. şirket yönetimine kayyum atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile yöneticileri şüpheliler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Diğer 19 şüphelinin ise iddianamede, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.