Kara para operasyonları: TMSF, el konulan bir bankayı ve Papara Holdingi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu (TMSF) kara para ve yasa dışı bahis operasyonlarının ardından Türkiye’nin en büyük holdinglerinden bile daha fazla şirketi ve malvarlığını yönetir hale geldi. Bugün itibarıyla fonun yönettiği şirketlerin sayısı 1118.

Fon’un yapısı bu büyüklüğü kaldıramayacak düzeyde olmadığı için el konulan şirketler ve varlıklar için sık sık satış ihalesi düzenliyor. Fon’un sitesinde yer alan bilgilere göre Flash TV operasyonu olarak bilinen operasyonda el konulan Pozitif Bank ve Papara operasyonunda el konulan holding ve araçlar satışa çıkarıldı.

Fon’un sitesinde yer alan bilgilere daha önce 23 Aralık 2025’te yapılması planlanan Pozitif Bank’ın satış ihalesi 17 Şubat 2026 tarihine uzatıldı. Pozitif Bank’ın yüzde 97’si bu ihaleyle satışa çıkarıldı.

Yine Papara Holding için de ihale açıldı. Papara Elektronik Para Anonim Şirketi, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Papara Teknoloji Anonim Şirketi, Papara Menkul Değerler Anonim Şirketi birlikte satışa sunuldu. En düşük bedel ise 4 milyar 270 milyon TL olarak belirlendi. Son teklif verme tarihi ise 10 Şubat 2026 olarak belirlendi. Ayrıca holdinge ait araçların satışı için de başka bir ihale daha açıldı.

PAPARA VE POZİTİF BANK OPERASYONLARI

Flash TV ve Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla mart ayında tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL’yi bulan malvarlıklarına el konuldu. El konulan şirketler arasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu da yer aldı. Savcılık iddialarına göre Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketiyle finansal sisteme girdi. Ardından Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork’un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi.

Papara’ya ise mayıs ayında yine kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Papara Holding’e ait şirketlere kayyum atandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 13 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.