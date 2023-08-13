Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ümraniye-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çorum Çevre yolunun yeni İskilip farklı seviyeli kavşağı 0-2. kilometrelerinde ve Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya -Alanya devlet yolunun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım, Göle-Ardahan devlet yolunun 40-41. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde ve Muğla-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.