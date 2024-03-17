Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları kesimi 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle İstanbul istikametinde bazı kesimlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım ve Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerindeki şev çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması sebebiyle Çanakkale-Lapseki istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden çift yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.