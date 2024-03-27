Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.