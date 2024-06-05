Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu-Keşan yolunun 62-65, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 15-16. kilometrelerinde (Sinderler Mahallesi mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle yol 10.00-16.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Elmalı-Finike yolunun 22-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 24. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.