Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Çalışma süresince İstanbul istikametinde 1, Ankara yönünde 2 şerit açık olacak.

TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları 0-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Edirne-Havsa-Babaeski yolunun 37-38. kilometrelerinde Oğulpaşa Köprüsü'nün yapım işleri sebebiyle yolun güney tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer banttan iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 19-20. kilometrelerinde Kütür Köprüsü'nün Erzurum istikameti sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dinar-Dazkırı-Çardak yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.