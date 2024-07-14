Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine-Muğla ayrımı kolunun devamındaki Aydın-Muğla yoluna bağlantıyı sağlayan kol trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları arası İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Hassa yolunda Fevzipaşa Üst Geçidi'nde derz yenileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü gerçekleşiyor.

15. Bölge Hududu-Mengen-Yeniçağa yolunun 5-6. kilometrelerinde Dorukhan Tünelinde tünel içi aydınlatma bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Devrek istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik, Mengen istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Köse-Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkisinde) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.