Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Kavşağı kesimi 9-11. kilometreleri, İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik yönünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 1-4. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 37-43. kilometrelerindeki çalışma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.