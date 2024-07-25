Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Orhanlı Kavşağı arasında güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00'da üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak Kavşağı-Buharkent Kavşağı arası) 16-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-Denizli istikameti sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52. kilometresinde bulunan otoyol Ankara - İstanbul istikameti bağlantı kolu yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken isteyen araç sürücüleri Dempa Alt Geçidi'nden U dönüşü yaparak otoyola katılım sağlayabiliyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 19- kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Isparta-Ağlasun gidiş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Ağlasun - Isparta gidiş istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde yapılmakta olan yol üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürüyor.

Kayseri il sınırı Şarkışla yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.