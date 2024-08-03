Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri Belevi Viyadüğü'nde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Kırşehir yolunun 86-95. kilometrelerindeki bordür çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Eskişehir-Afyon il sınırı yolunun 71-93. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 47-48. kilometrelerindeki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 40-45. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 0-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla güzergah kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Devrek-Çaycuma-Bartın yolunun 7-28. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.