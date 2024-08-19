Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları 73-81. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde, İstanbul-Ankara istikametindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılacağından, ulaşım Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleriyle aynı yolun devamı olan O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde Pozantı mevkisinde derz çalışması sebebiyle ulaşım Ankara yönünden çift taraflı sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu, Bornova-Karşıyaka 8-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde 31 Ağustos'a kadar trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde bulunan 32 tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması sebebiyle 23 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur Devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ yol kapatılarak trafik sol yoldan iki yönlü olarak devam ediyor.

Kastamonu-Bartın İl Sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.