Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle cuma ve pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde yürütülen altgeçit köprü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde tünel ve drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alanya Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun ise 3-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.